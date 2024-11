L'evento è organizzato dall'Amministrazione Comunale e dalle associazioni locali. Circa dieci gruppi di figuranti sfileranno lungo Corso Umberto

E' partito il conto alla rovescia per la quarta edizione del "Carnevale Insieme" a Soverato in programma per domenica 11 febbraio. Alle ore 16.00, lungo Corso Umberto, partirà la sfilata delle maschere suddivise in dieci gruppi circa. Ogni gruppo presenterà il tema scelto e si esibirà con una coreografia nella zona centrale del corso cittadino dove sarà allestito il palco. Al termine della sfilata verrà estratto il biglietto vincente della lotteria abbinata al carnevale.





L'evento, che vuole essere un grande momento di festa per l'intero comprensorio, è organizzato dall'Amministrazione Comunale di Soverato con il contributo di diverse associazioni, tra queste quella dei Commercianti, che in più occasioni hanno dimostrato grande disponibilità per garantire alla comunità momenti di aggregazione e divertimento per grandi e piccoli. Dunque tra giochi, musica e tanto sano divertimento, la città dell'ippocampo si appresta a vivere con entusiasmo un lungo pomeriggio di festa in attesa della terza edizione del carnevale estivo che avrà luogo nel mese di luglio.





Rossella Galati