Soveria Mannelli sarà protagonista anche quest’anno del ricco programma della rassegna nazionale il Maggio dei Libri. Nata nel 2011 con l’obiettivo di sottolineare il valore sociale dei libri quale elemento chiave della crescita personale, culturale e civile, è una campagna nazionale che invita a portare i libri e la lettura anche in contesti diversi da quelli tradizionali, per intercettare coloro che solitamente non leggono ma che possono essere incuriositi se stimolati nel modo giusto. Nella sua missione, l’evento coinvolge in modo capillare enti locali, scuole, biblioteche, librerie, festival, editori, associazioni culturali e i più diversi soggetti pubblici e privati.





“Se leggo cresco” è il tema scelto quest’anno dal Centro per il libro e la lettura che di concerto con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali promuove la rassegna. Sono due le iniziative in programma a Soveria Mannelli. La prima rivolta ai più giovani si intitola “Mi leggi un libro?” e prevede letture ad alta voce e un laboratorio di disegno a cura della Libreria L’Isola di Arturo e si terrà sabato 25 maggio alle ore 11.00 al Largo ai Giovani.

Il secondo appuntamento invece è in programma lunedì 27 maggio alle ore 18.00 all’Officina della Cultura e della Creatività con la presentazione del libro “Calabria anima mundi” di Mario Caligiuri, edito da Ferrari. Un viaggio tra luce e mistero in cui protagonisti sono i tesori sconosciuti e la grande bellezza di una regione plurale come la Calabria. Il sindaco Leonardo Sirianni nel presentare il progetto ha ricordato che il Maggio dei Libri è una iniziativa di grande valore civile per il rafforzamento della lettura e di come Soveria Mannelli, città che può fregiarsi del prestigioso riconoscimento di Città che legge assegnato dal "Centro per il Libro e la Lettura" del Ministero dei Beni Culturali in collaborazione con l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, sia sempre in prima linea in queste attività.