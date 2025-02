Giornata storica per l’Unical che mette radici con i suoi studenti a Cosenza, più precisamente nel complesso di San Domenico. Un complesso storico che ospiterà Infermieristica e Fisioterapia. La firma dell’accordo è stata oggi in Comune alla presenza del sindaco Franz Caruso e del rettore dell’Università della Calabria Nicola Leone. All’aula da 120 posti già attiva si aggiungeranno altre quattro aule per un totale di 540 posti circa. E poi laboratori, aule studio e servizi. Insomma, per il più importante ateneo calabrese e per i suoi studenti un’espansione nel cuore della città bruzia.

Oltre 70 studenti dell’Unical nel centro storico di Cosenza

Ma non c’è solo lo studio nel chiostro di San Domenico. Il rettore dell’Unical, Nicola Leone, ha annunciato anche la nascita di una residenza universitaria da 70 posti nel cuore della città vecchia di Cosenza. Un progetto il cui obiettivo è permettere ai ragazzi di vivere il centro storico, che può così riacquistare la centralità che merita. L’immobile messo a disposizione dovrebbe essere Palazzo Ferrari.

«Siamo contentissimi di aver fatto questo passo, anche perché l’arrivo di settanta studenti all’interno della città di Cosenza, nel cuore della città vecchia, permetterà loro anche di viverla» ha detto il Magnifico. L’immobile sarà messo a disposizione dal Comune e da ottobre verrà inaugurato quale residenza universitaria: «Siamo orgogliosi – ha ribattuto Caruso – di far diventare Cosenza una città universitaria. I giovani che vivranno il nostro centro storico ci permetteranno di valorizzarlo ulteriormente. L’aspetto più interessante è proprio questo, la residenza universitaria nel centro storico. Questo significa che loro vivranno la nostra città».

«Possiamo dire che l’università mette piede nella città e lo fa nel centro storico che è una parte significativa - proseguito il primo cittadino - cosa che sta già portando tanti studenti in città. Ci sarà oltre a Scienze Infermieristiche anche Fisioterapia. Si sta creando dunque un polo sanitario, che porterà più di 100 studenti in città. Già è stato individuato un luogo per centinaia di studenti, un importante palazzo della città. C’è bisogno che la città raccolga questo messaggio importante, più alloggi ci sono più possono vivere in tanti in città»

Il problema dei trasporti

Per Leone «l’aspetto dei trasporti è importante. Il collegamento con l’università è già buono, però su questo argomento c’è una sfida. Sono in cantiere una serie di progetti per realizzare un collegamento veloce con l’università». «L’integrazione piena – ha evidenziato – l’avremo quando riusciremo ad avvicinare l’università a Cosenza attraverso i trasporti veloci. Oggi, tuttavia, godiamoci la giornata. San Domenico è di una bellezza straordinaria, sono lieto della presenza della sovrintendenza. Dobbiamo valorizzare le bellezze della città. Ci saranno una serie di iniziative, sono tante le cose che si possono fare».

«La grande novità è il corso di Fisioterapia, questo luogo può diventare il polo sanitario. Da ottobre avremo 500 studenti, a questi si aggiungono i specializzandi, circa 300 che graviteranno nella zona. È stato individuato uno stabile nel centro storico che potrà ospitare 70 studenti. Il mio invito caloroso è quello di agevolare la predisposizione per gli alloggi a studenti dell’Unical che vivranno Cosenza» ha concluso quindi il Rettore Nicola Leone.