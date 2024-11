“Maestri Fuori Classe” è il Festival della Formazione e dell’Apprendimento Continuo che si svolgerà dal 31 agosto al 2 settembre in uno dei borghi calabresi più belli d’Italia: Fiumefreddo Bruzio, in provincia di Cosenza. Il borgo riunirà in un piccolo spazio, bellezze architettoniche e paesaggistiche, e per l’occasione diverrà così luogo ideale in cui verranno trattati differenti temi, tra cui quello della formazione, dell’apprendimento e le loro possibili declinazioni filosofiche, sociali, economiche ed imprenditoriali.

La kermesse è dedicata a tutti coloro che desiderano partecipare attivamente al processo della crescita personale e dello sviluppo del proprio territorio. Il festival si articolerà in tre giorni di incontri e conferenze sui vari temi che ruoteranno intorno all’uomo e alla sua formazione, umana e professionale. Si potrà partecipare a differenti workshop e laboratori per giovani sull’orientamento, la capacità di scegliere e l’auto-motivazione. I laboratori aiuteranno a far comprendere meglio i meccanismi e i processi che ci portano a leggere e a interpretare la realtà in cui viviamo e in cui costantemente operiamo le nostre scelte.

“Maestri Fuori Classe” è un luogo e uno spazio, fisico e mentale, aperto al dialogo e al confronto. Organizzato dalla società di consulenza e formazione manageriale Creo, in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Fiumefreddo Bruzio e la cooperativa Borgo di Fiume, il festival è patrocinato dal Miur Ufficio scolastico regionale Calabria, Confindustria Cosenza ed è sostenuto della Pro-Loco di Fiumefreddo Bruzio.