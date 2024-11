Tutto pronto per la IX edizione del Premio Cinematografico Internazionale Francesco Misiano, organizzato dal Centro Studi Ricerche e Formazione Francesco Misiano, presieduto da Giovanni Scarfò, e il Comune di Ardore, con il patrocinio gratuito della Calabria Film Commission e del Caffè Letterario Mario La Cava di Bovalino. Il premio, in programma per giorno 11 agosto, è stato assegnato quest'anno al direttore della fotografia Davide Manca, la cui opera si inserisce a tutti gli effetti nella grande tradizione autoriale dei direttori della fotografia italiani.

La cerimonia, con inizio previsto alle ore 21.30, avrà come cornice il castello di Ardore. Interverranno, il primo cittadino Giuseppe Campisi, il presidente del centro studi, Scarfò, e il vicepresidente Giuseppe Grenci. Davide Manca è un giovane professionista Vibonese, allievo di Oliviero Toscani prima e di Giuseppe Rotunno poi. La sua fotografia unisce la lezione della cinematografia classica con l'esuberanza della fotografia pubblicitaria. Esordisce come direttore della fotografia con il primo lungometraggio "Et in terra pax". menzione speciale ai "Nastri d'argento 2'11", Festival del cinema di Venezia 2010. Ad oggi ha firmato la fotografia di 25 lungometraggi per il cinema di cui sette in lingua inglese e uno in francese per il mercato estero con attori internazionali.