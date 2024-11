Alberto Angela torna in Calabria. E stavolta non per raccontare le sue bellezze e i suoi tesori, bensì per partecipare all'inaugurazione dell'anno accademico 2024/2025 all'Università Mediterranea di Reggio Calabria.

Paleontologo, divulgatore scientifico, conduttore televisivo, giornalista e scrittore, figlio dell'indimenticabile Piero, sarà lui il protagonista della cerimonia - molto attesa - che si terrà martedì 15 ottobre alle ore 10.00. E c'è di più, nel corso dell'inaugurazione dell'anno accademico che avrà luogo nell'aula magna Quistelli dell'ateneo reggino, ad Alberto Angela verrà conferita la Laurea magistrale Honoris Causa in Scienze forestali e ambientali.