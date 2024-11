È la giovane sidernese Federica Pitone ad aggiudicarsi il premio Strega giovani per la migliore recensione. Appena 16 anni, Federica frequenta il terzo anno al liceo scientifico Zaleuco di Locri e si è aggiudicata il premio (appendice del prestigioso concorso letterario nazionale) riservato alle scuole secondarie superiori grazie alla sua ispirata recensione del libro “Cose che non si raccontano” di Antonella Lattanzi.

Un riconoscimento importante, a cui si aggiunge anche una borsa di studio, per una scrittrice in erba che si era già messa in mostra, la scorsa estate, con il primo premio al concorso “Oltre le colonne d’Ercole” indetto per la raccolta fondi a favore del laboratorio di medicina di precisione dell’ospedale di Locri.

«Continuiamo a investire nella cultura, riproponendo la candidatura al titolo di “Città che legge” per il prossimo biennio, e l’organizzazione di eventi, tra i quali il Festival del Libro e del Fumetto nell’ambito del progetto “Siderno per la lettura” – scrive in una nota la sindaca di Siderno Mariateresa Fragomeni – perché il successo di Federica sia il primo di una lunga serie e soprattutto serva a instillare la passione per la letteratura a un numero sempre maggiore di concittadini di tutte le età.