«Federica D'Esposito, scelta dalla Fondazione Italia Usa, ieri, presso la Camera dei Deputati, ha ricevuto il Premio America Giovani riservato ai neolaureati più meritevoli». Lo annuncia la vicesindaca di Scalea, Annalisa Alfano, tessendo le lodi alla giovane concittadina che ha ricevuto il meritato riconoscimento. D'Esposito, meno di un anno fa, si è laureata con il massimo dei voti all'Università di Salerno con la tesi magistrale “La strategia innovativa dell’impresa Gemi Elettronica”. «L'impegno, la determinazione, la passione, la costanza, i sacrifici dei giovani talenti, come Federica, non solo - continua la vicesindaca Alfano -, meritano di essere riconosciuti ma necessitano di essere valorizzati e sostenuti».

Orgoglio scaleoto

Federica D'Esposito prossimamente parteciperà anche al master in “Leadership per le relazioni internazionali e il made in Italy”. «Sono immensamente felice per te, Federica - è la dedica pubblica di Annalisa Alfano -, e ti auguro con tutto il cuore di raggiungere i traguardi e le soddisfazioni che meriti. Scalea deve essere infinitamente orgogliosa di te e dei tanti giovani scaleoti che non mollano mai per realizzare i propri sogni - conclude. Congratulazioni Federica».