Parteciperà anche l'avvocato Pietropaolo. Previsti nell'ambito delle iniziative per il Maggio dei libri altri due incontri

In occasione del Maggio dei libri 2024, la libreria Cuori d'inchiostro di Vibo Valentia organizza, in collaborazione con Maria Teresa Marzano, tre importanti incontri, il primo dei quali, la presentazione del libro "Alla ricerca della laicità perduta. Il crocifisso laico dei giudici italiani", si svolgerà sabato 4 maggio alle 18.30.

La presentazione del volume, edito da Fuorilinea e pubblicato nella collana Ottante, vedrà i coautori, i giuristi Giuseppe Cricenti che sarà presente e Enrico Ferri che interverrà in collegamento, in dialogo con l'avvocato Ferdinando Pietropaolo. Modererà l'incontro la dottoressa Noemi Comito. Il libro è composto di due saggi che affrontano la questione della laicità, a partire da una recente sentenza della Cassazione sulla legittimità e l’opportunità di esporre in un’aula scolastica il crocifisso durante le lezioni, e ragiona sulle contraddizioni e le incongruenze logiche e giuridiche che quella sentenza racchiude e sui pericoli legati al legiferare su temi eticamente o religiosamente sensibili.

Il 18 maggio sarà la volta di Adriano Sofri con Lionella Maria Morano e il 30 maggio toccherà a Antonio Padellaro che dialogherà con la giornalista Rai Maria Teresa Santaguida.