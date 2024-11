Il volatile è stato soccorso nei pressi dello svincolo di Sant'Onofrio da una pattuglia della Polizia stradale di Vibo Valentia ed è stato trasferito al Parco della biodiversità di Catanzaro

Una pattuglia della Sezione di Polizia Stradale di Vibo Valentia ha prestato soccorso nei giorni scorsi ad un piccolo rapace rimasto ferito e claudicante lungo la carreggiata nord dell’autostrada A2 del mediterraneo, all’altezza dello svincolo di Sant’Onofrio.

Il piccolo volatile, verosimilmente rimasto vittima di un urto contro un veicolo in transito in quel tratto autostradale, presentava un’ala fratturata e problemi ad un occhio. Recuperato dagli operatori con tutte le cautele del caso, è stato successivamente consegnato a personale del locale WWF che ha verificato trattarsi di un alloco di circa un anno, piccolo uccello rapace in via d’estinzione, ed immediatamente ospitato presso il parco della biodiversità di Catanzaro per le cure del caso.