Sono state consegnate all'ospedale di Castrovillari una barella di bio contenimento, circa 1.000 mascherine chirurgiche e 50 camici protettivi monouso. Gli acquisti sono il frutto della raccolta fondi "Castrovillari Anti Covid-19", promossa da due giovani, Davide Mirone e Paolo Falcone, tramite la piattaforma online "Go Fund Me". La somma raccolta in totale è pari a 13mila euro.

«Questa iniziativa - è detto in un comunicato dei promotori - è nata pochi giorni dopo dello scoppio dell'emergenza nazionale dovuta alla diffusione del nuovo coronavirus, che ha visto una forte pressione sulle strutture ospedaliere italiane. Proprio per questo motivo abbiamo deciso, seguendo l'onda di solidarietà che ha caratterizzato questo momento storico della nostra nazione da nord a sud, di aiutare anche la nostra realtà sanitaria che troppe volte è stata oggetto di giochi politici, tagli e critiche; dando la possibilità a tutti i cittadini non solo di Castrovillari, ma dell'intero hinterland del Pollino, di offrire un aiuto reale, concreto e diretto al nostro nosocomio, riferimento per un bacino territoriale che comprende circa 50 mila persone. Ed è qui che si è attivata la maratona della solidarietà».

«Le donazioni - riporta ancora la nota - sono cresciute in maniera esponenziale in pochi giorni, arrivate da ogni parte d'Italia, dal Canada, dall'Australia. Tutti cittadini castrovillaresi e non, emigrati ormai in diverse realtà nazionali ed estere, che si sono uniti al grido d'aiuto del nostro territorio, più soggetto ad un collasso sanitario rispetto al nord del Paese».