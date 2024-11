Da martedì 7 maggio a sabato 11 maggio, l’Università della Calabria ospiterà la sedicesima edizione del simposio europeo di Logica in intelligenza artificiale. La conferenza si chiuderà sabato 11 maggio con un evento pubblico dal titolo “Intelligenza Artificiale”. Il tema principale di tale evento approfondirà le tematiche legate all’intelligenza Artificiale e al suo impatto con la società. Il tema verrà introdotto da una lectio magistralis del professor Nicola Leone, responsabile del laboratorio di Intelligenza Artificiale del dipartimento di Matematica e Informatica.

Maurizio Melis, autore per Radio24/IlSole24ore e divulgatore scientifico, modererà la tavola rotonda che vedrà tra i partecipanti scienziati famosi a livello mondiale per le loro ricerche nel campo dell’Intelligenza Artificiale, come Bruno Siciliano (Università di Napoli Federico II), Georg Gottlob (Università di Oxford e Politecnico di Vienna) e Gianluigi Greco (Università della Calabria) assieme a rappresentanti di importanti aziende operanti a livello globale nel settore ICT, come Pietro Scarpino (NTT Data) e Marco Menichelli (Xsense).

All’apertura e al termine dell’evento il pubblico potrà assistere a performance tra musica, immagini e intelligenza artificiale a cura di Mirko Onofrio, Dario Della Rossa e del Festival del Fumetto “Le strade del paesaggio”.

L’evento sarà aperto al pubblico previa prenotazione gratuita attraverso la pagina web a partire da oggi, lunedì 6 maggio 2019 alle ore 11.