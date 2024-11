Un progetto al quale hanno potuto aderire 18 studenti del secondo e quarto anno del liceo scientifico Siciliani di Catanzaro che hanno potuto seguire un percorso sul cosiddetto "Mistero degli amanti di Squillace". Dopo aver studiato la storia del centro ionico e la struttura del castello, la ricerca si è concentrata sul mistero dei due scheletri trovati vicini, quasi si tenessero per mano.

I ragazzi hanno provato, insieme agli insegnanti, a risolvere l'enigma della reale identità dei due corpi e sulle cause della morte a partire dall'analisi di alcuni testi letterari. Due le ipotesi fino ad ora presi in esame. Secondo la prima, i due scheletri appartarrebbero a due guerrieri. La seconda, più suggestiva, presuppone che invece le ossa fossero quelle di un uomo e una donna morti insieme, verosimilmente per le stesse cause.

Gli studenti, dopo aver analizzato i testi, hanno riscritto romanzate dei due presunti "amanti di Squillace", portandone in scena la rappresentazione teatrale. Per adesso, l'enigma dei due scheletri rimane insoluto.