L’emittente calabrese prima per contatti medi. L'editore Maduli: «Crescita consolidata del nostro network». Trend positivo confermato anche per le testate LaCtv.it, LaCnews24.it e IlVibonese.it

Un trend positivo ed in costante crescita, che premia le scelte del Gruppo Pubbliemme e conferma quanto il gradimento da parte dei calabresi verso l’offerta del network LaC vada sempre più consolidandosi. Anche nel mese di Marzo 2018, LaC Tv è la televisione più vista in Calabria per ascolti medi, e a questo dato si affiancano le crescite costanti delle testate web, LaCtv.it, LaCnews24.it e Il Vibonese.it.



Incrociando i dati di questi mesi infatti, sia quelli relativi all’Auditel che quelli relativi a Google Analytics dei siti d’informazione, si conferma il trend di crescita e il numero sempre maggiore di telespettatori e utenti che scelgono la nostra offerta di intrattenimento e le nostre piattaforme news.



«Un risultato importante - spiega l’editore Domenico Maduli - che evidenzia chiaramente quanto il pubblico calabrese, e non solo, stia apprezzando il progetto LaC che oggi rappresenta nel panorama dell’informazione e dell’intrattenimento regionale una realtà con un trend di crescita organico e consolidato».



Il dato, che il Gruppo e le singole direzioni di testata hanno colto con entusiasmo, dimostra che la strada percorsa è quella richiesta dal mercato e dagli spettatori. Per questo motivo il network LaC continuerà a puntare su prodotti di qualità e produzioni originali legate al territorio, alle sue bellezze e alle sue complessità, per confermarsi ogni giorno di più il network di tutti i calabresi.