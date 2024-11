Domenica 9 ottobre si celebra la Giornata nazionale delle famiglie al Museo. L’evento, giunto alla sua ottava edizione, nasce su impulso del portale kidsarttourism.com dove, negli anni, si sono raccolte le varie proposte legate alla didattica museale e alla conoscenza dei beni culturali che, le diverse realtà del settore, propongono alle famiglie con bambini.

La giornata delle famiglie al Museo

Per l’occasione, molti musei italiani e parchi archeologici statali presenteranno itinerari guidati, laboratori didattici e visite speciali con adulti e bambini, con al centro il tema scelto per quest'anno che è: "Diversi ma eguali". L’edizione 2022 punta infatti a valorizzare le diversità culturali, fisiche e cognitive come strumento, indispensabile, di inclusione sociale. Sono tantissimi, su scala nazionale, i centri culturali aderenti (clicca qui per cercare i musei partecipanti).

I musei aderenti in Calabria

In Calabria aderiranno: