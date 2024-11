Una metafora di rinascita tra musica, danza contemporanea, fotografia in un esperimento di cinema verticale in diretta da aprile a maggio

Un modello nazionale di azione che applica le buone pratiche per la sostenibilità ambientale, attraverso la bellezza, l'arte e il coinvolgimento dei cittadini in rete con l’intero globo offrendo così nuovi significati agli spazi dimenticati, suggerendo, allo stesso tempo nuove policies urbanistiche alle istituzioni.

È questo il nodo attorno a cui ruoterà a Cosenza da aprile a maggio prossimi Sturg il primo evento del Sud Italia di Rigenerazione urbana e sociale attraverso le arti. Nello specifico, si tratta di un progetto culturale che ha scelto un luogo di pertinenza adiacente ad un luogo simbolo della città calabrese e ha come tramite l'innesco emotivo tra i citizens del passato con quelli del presente e del futuro.

Stairway To Urban Ri-Generation, che richiama il famoso brano dei Led Zeppelin "Stairway to Heaven", è sostenuto e finanziato nell'ambito della terza edizione dell'avviso pubblico Creative Living Lab promosso dalla direzione generale Creatività contemporanea del ministero della Cultura e prenderà forma in un’area adiacente Piazza XV Marzo, una delle più belle del centro storico di Cosenza.

Un museo all'aperto

La scalinata che verrà rigenerata diventerà un Open Museum collegato virtualmente a tutto il mondo grazie ad una web app dedicata. Saranno allestiti inoltre due spazi per lo spettacolo, costruiti con materiale di risulta, denominati “Plastic Theatre”.

Si tratta, spiega una nota, di una «metafora di rinascita e dell’innesco di processi di cambiamento attraverso l'azione pratica. Ha l’intento di donare dignità e bellezza ad un luogo simbolo della memoria collettiva di migliaia di studenti e vuole avviare, proprio con loro, un processo di trasformazione. L’obiettivo è restituire bellezza attraverso le arti figurative e plastiche con l’utilizzo di materiale di risulta ad un luogo che vive uno stato di degrado».

La regia di Musica contro le mafie

Il progetto è ideato e coordinato dall’asssociazione Musica contro le mafie, gode del patrocinio di Comune di Cosenza, Provincia di Cosenza e della partnership di Legambiente Calabria, Retake Palermo ed Ecoross srl. Altri partner sono l’Accademia di Belle Arti di Catanzaro, il Liceo Classico Bernardino Telesio e l'Iis Lucrezia Della Valle di Cosenza.

Il direttore scientifico del progetto è Gennaro de Rosa (presidente dell’associazione Musica contro le mafie e direttore artistico del Premio Music for change) mentre il coordinamento e la direzione della sezione Arti figurative e plastiche per la Rigenerazione urbana è affidato all’artista Alfredo Granata.

L'impegno per un futuro sostenibile

“Con Sturg vogliamo spingere il nostro impegno per un futuro sostenibile andando oltre la musica», commenta Gennaro de Rosa, mentre per il Granata « Le città mutano insieme all’arte che si evolve verso una partecipazione emozionale che spinge l’artista visivo a farla uscire dalle gallerie per trasportarla nelle piazze, nei giardini, nelle fabbriche dismesse e nei luoghi pubblici».

L'opera collettiva finale sarà, inoltre, inaugurata da una performance multi-artistica che vedrà fondersi musica, danza contemporanea, fotografia in un esperimento di cinema verticale in diretta.

Tra i protagonisti di Sturg ci sono la coreografa e danzatrice Marianna Chiarelli, l’eco music-pioneer Maurizio Capone (leader del gruppo BungtBangt), il direttore musicale Stefano Amato, il direttore grafico e creativo Luigi Naccarato, il regista Giovanni Rodia, le fotografe Chiara G. Leone e Sonia Golemme, ad altri che verranno annunciati nelle prossime settimane.

Un format social per collegare tutte le città italiane

Inoltre sarà attivato “Sturg News” un format social di infotainment, rigorosamente in verticale, che farà da finestra virtuale sull'evento. Il format sarà condotto dalla giornalista e blogger Claudia Palermo che si collegherà, da uno studio televisivo di Bologna, con altre città italiane dove ospiti e protagonisti del progetto Stairway To Urban Ri-Generation verranno intervistati e daranno notizie in tempo reale inerenti al mondo dell'eco-sostenibilità.

Il format sarà visibile sulle piattaforme social dell’associazione Musica contro le mafie in particolare su Instagram e Tik Tok.