Cinque intense giornate di workshop, performance artistiche multimediali e attività culturali nei punti nevralgici dell’antico borgo di Sellia. Tutto questo e tanto altro sarà il Sellion Motion Village l’evento, presentato alla provincia di Catanzaro, che dal 24 al 28 aprile coniugherà arti visive e ospitalità diffusa per la valorizzazione del suggestivo centro della presila catanzarese. Il progetto è ideato e diretto da Giorgia Boccuzzi ed Emi Bianchi dell’associazione Confine Incerto ed è risultato tra i vincitori dell’avviso pubblico regionale per la selezione e il finanziamento di interventi per la valorizzazione dei beni culturali e il rafforzamento dell’attuale offerta presente in Calabria per l’annualità 2018. Fumetto, motion graphics, live performing, illustrazioni e grafica digitale sono le tecniche scelte dagli artisti “glocal”, locali ma di respiro internazionale, per interpretare e realizzare un itinerario di interventi nell’incantevole borgo medievale che si erge sul monte Sellion.

L'evento

Gli artisti che parteciperanno, e che quindi risiederanno a Sellia per realizzare interventi a carattere permanente, sono Lorenzo Chiricò, Paola Loprete, Claudia Olivadese, Vincenzo Lazzaro, laura Stancanelli, Ehab Halabi Abo Kher, Stefano orsetti e Simonluca Spadanuda. Saranno seguiti dall’archeologo Lorenzo Chiricò e la storica dell’arte Linda Verre sarà la curatrice del processo di creazione delle opere. Ospite d’onore sarà Lucio Parrillo, uno dei maggiori illustratori e pittori italiani, catanzarese di origine, riconosciuto all’estero, che proporrà un workshop sull’illustrazione. Il 25 aprile , grazie alla collaborazione con l’associazione “Route 106” ci sarà un trekking urbano per le bellezze naturali, archeologiche e museali del borgo fino ad arrivare al parco avventura Sellia in Borgo. Un appuntamento dunque che inorgoglisce il sindaco di Sellia, Davide Zicchinella, da anni impegnato in una intensa azione di ripopolamento del borgo e valorizzazione delle tante risorse del territorio.