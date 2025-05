È iniziato tutto con un banchetto in casa e il rumore di una lima sui metalli preziosi. A San Giovanni in Fiore. Il maestro orafo Giovambattista Spadafora, quando sentiva forte l’ispirazione, si sedeva e realizzava le sue opere. Il brand festeggia adesso 70 anni con un ricco programma di iniziative: pubblicazioni in collaborazione con il ministero dell’Università e della ricerca, eventi culturali, un francobollo celebrativo, numerose iniziative in Calabria e in Olanda, ponte ideale con l’Europa.

La storia orafa della famiglia Spadafora inizia nel 1700, ma è dopo due secoli e mezzo di tradizione tramandata di generazione in generazione che è nata l’attuale azienda. Correva l’anno 1955 quando il maestro Giovambattista Spadafora iscriveva la sua attività alla Camera di commercio industria e artigianato di Cosenza. Attività che lo ha portato a realizzare gioielli, oltre centocinquanta corone per adornare il capo di Madonne e Bambinelli e numerosi premi per attori e personaggi dello spettacolo e del costume.

Noto come l’orafo delle Madonne, grazie a una connessione con la dimensione sacra che gli ha permesso di consegnare personalmente ai pontefici le sue creazioni, ha ricevuto diversi riconoscimenti di valenza internazionale. Fondamentale l’incontro spirituale con Gioacchino da Fiore, da cui è nata una delle collezioni più iconiche del brand, ispirata al Liber Figurarum, prezioso codice medievale dell’abate e profeta di Calabria.

Oggi alla guida del marchio ci sono i figli Peppe, Giancarlo, Monica e Carolina Spadafora, ognuno con la propria professionalità e con uno specifico ruolo. Giancarlo si occupa dell’aspetto tecnico e creativo, Monica e Peppe del design, quest’ultimo anche di pubbliche relazioni e distribuzione del prodotto. Carolina, infine, è responsabile in ambito legale.

«I gesti di papà al lavoro li ricordiamo ancora nitidamente. Fanno parte della nostra vita e della nostra storia. L’etica del lavoro, la dedizione, la passione e l’amore sono un’eredità che porteremo sempre con noi», ricorda Peppe Spadafora. «Celebriamo il settantesimo anno del brand nel suo ricordo», aggiungono Giancarlo, Monica e Carolina.