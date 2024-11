Il difensore della Juventus ha acquistato la tela e devoluto il ricavato alla onlus “Insuperabili” che promuove progetti di integrazione nella società per ragazzi con disabilità attraverso lo sport

Il progetto InsuperArt nasce dalla collaborazione fra l’art e creative director Massimo Sirelli e la onlus “Insuperabili”, per veicolare tramite il linguaggio visivo e l’artista di origini calabresi, la mission dell’ente che dal 2011 cerca di promuovere l’integrazione dei ragazzi con disabilità nella società. In questo processo di crescita, un ruolo decisivo lo gioca lo sport e in particolare la creazione di scuole calcio per ragazzi e ragazze con difficoltà fisiche e motorie, cognitivo relazionale, affettivo-emotiva e comportamentale.

Il progetto InsuperArte

InsuperArt è frutto dell’intuizione di Giorgio Mottironi, esperto di marketing e appassionato di arte che ha inteso porre “la visionarietà artistica” al servizio dei valori che stanno alla base del progetto: lealtà, sportività e correttezza. Nonché la capacità di trasmettere passione ed emozione a dei futuri atleti in piena regola e a chi li circonda. Quindi l’incontro con Massimo Sirelli che con il suo originalissimo stile Pop-Robot, possiede la straordinaria capacità di ritrarre i testimonial e gli ambassador della Onlus come veri e propri supereroi. Tanti atleti hanno accolto con entusiasmo l’iniziativa, 40 le stelle del calcio che hanno abbracciato il progetto che prevede nel prossimo futuro la creazione di tele di grande formato, offerte in asta e il cui ricavato andrà completamente devoluto alla Onlus. Dalle opere verranno poi create 30 copie 50x70, firmate da Sirelli e dal giocatore protagonista dell’opera, che verranno anch’esse messe in asta su CharityStar.

!banner!

La consegna dell’opera a Chiellini

E, in occasione del compleanno dello shop “Insuperabili” di Torino, è stata consegnata a Giorgio Chiellini, difensore della Juventus e della nazionale, ambassador d’eccezione di “Insuperabili”, l’opera acquistata dallo stesso professionista che ha devoluto al progetto il valore della stessa. Il calciatore, inoltre, ha firmato le 30 serigrafie messe all’asta per sostenere le attività della Onlus.

g.d'a.