A bordo salperanno gli studenti del Nautico per una tappa del viaggio che li porterà a Messina

Un museo itinerante per valorizzare il patrimonio culturale marittimo italiano in navigazione sulle coste del Belpaese: si tratta della goletta Oloferne che in queste ore è sbarcata a Crotone. Il progetto è stato presentato al Museo archeologico di Capocolonna dal direttore Gregorio Aversa, dal comandante della goletta Marco Tibiletti, dal comandante della Capitaneria di Porto Giuseppe Andronaco, dal vicesindaco Antonella Cosentino, e dal docente di Navigazione dell'istituto Nautico Alberto Vega, poiché alcuni studenti salperanno sull'Oloferne per una tappa che del tour che li porterà fino a Messina. A bordo, i ragazzi si occuperanno di tutte le mansioni che servono per la vita sull'imbarcazione, dalla pulizia alla navigazione della stessa. Purtroppo, per le condizioni meteorologiche avverse a Crotone, non è stato possibile visitare la goletta che, comunque, dovrebbe riprendere la rotta verso la Sicilia nella giornata di domenica. Un progetto molto interessante che, come detto, è stato presentato nel museo di Capocolonna, il quale ha una parte riservata ai reperti marittimi. Ma non solo: sul promontorio omonimo è presente il faro che, a detta del comandante Tibiletti, è uno strumento ancora molto importante per la navigazione.