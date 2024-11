«E poi uscimmo a riveder le stelle». Non nasconde la propria soddisfazione la dirigente dell’I.C. Mater Domini di Catanzaro, Rosetta Falbo, in riferimento al progetto “Le stelle brillano anche di giorno” ideato dal gruppo degli insegnanti di sostegno coordinato dalla referente Stella Sicari e che ha visto la partecipazione di tutti gli alunni dei diversi gradi dell’Istituto. Ideato per la “giornata mondiale sulla consapevolezza dell’autismo”, il progetto, attraverso una attività laboratoriale che ha visto tutti gli alunni dell’Istituto impegnati a riempire di stelle azzurre e gialle il cielo diurno e notturno creato per l’occasione e, in aggiunta, la realizzazione di stelle tridimensionali ad opera degli studenti della scuola secondaria di primo grado, veicola un messaggio culturale di grande effetto e suscettibile di diverse declinazioni.

Avere nuovi occhi

“Le stelle brillano anche di giorno”, chiama gli studenti a riflettere, ad avere nuovi occhi per vedere e non semplicemente guardare, a sforzarsi di ricercare sempre la bellezza e la ricchezza in ogni incontro e in ogni situazione, come vedere brillare le stelle di giorno, anche quando non si vedono. È la rappresentazione tangibile del fatto che ognuno ha i propri tempi per brillare, come le stelle che aspettano la notte per esprimere la propria luce. Il messaggio della comunità scolastica dell'IC Mater Domini: “grazie alla cultura e all'empatia, avere nuovi occhi per ricercare quella bellezza che avvicina gli esseri umani tutti e rispettando i tempi di ognuno per esprimere le proprie potenzialità”.

Il plauso del senatore Verducci

Al centro del progetto una poesia originale creata per veicolare il messaggio e raggiungere più persone possibili. Un progetto che ha ricevuto il plauso del senatore Francesco Verducci, vicepresidente della commissione Cultura al Senato e vicepresidente della Commissione straordinaria per il contrasto ai fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all’odio e alla violenza, che prosegue l'opera che ha caratterizzato il suo mandato riconoscendo nella scuola e nella cultura dell’inclusione il ruolo di pilastro portante della società e del futuro. Il plauso del vicepresidente, veicolato attraverso un video, esprime, anche riprendendo le stesse parole della poesia del progetto, come ogni messaggio culturale teso a valorizzare la diversità, costituisca un valore per tutto il Paese.

La poesia

Le stelle brillano anche di giorno: Insegnami a guardare il mondo come te, tu che spesso sorridi anche senza un perché. Insegnami a guardare, portami con te e un poco del tuo mondo, dividilo con me che a volte sembra strano o troppo complicato ma più che su ogni libro Insieme a te imparato a non fermarmi mai soltanto all'apparenza che quello che non vedo non è per forza assenza che c'è tanta bellezza ed è tutta intorno a me e che se guardo vedo ciò che penso che non c'è. Tu prendimi per mano e insegneremo al mondo a veder brillar le stelle anche quando sarà giorno.