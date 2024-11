“Poldino, Chicchetta e i fantastici amici magici”: è questo il titolo del libro del primo libro della vibonese Patrizia Pasquin pubblicato qualche settimana fa e contenente 15 favolette interconnesse a formare una trama suscettibile di ulteriore sviluppo con lo scopo di avvicinare adulti e bambini in un'esperienza coinvolgente di creatività. Infatti può essere letto come una semplice successione di favole oppure anche con comprensione dei richiami culturali, letterari e di attualità spiegati nelle note.

Il testo è corredato di bellissimi disegni a colori e contiene alla fine 25 tavole in bianco e nero da colorare rispondenti alle illustrazioni a colori.

L'autrice è un magistrato in pensione che si è cimentata per la prima volta in questo tipo di pubblicazione, utile per uscire dalla routine della quotidianità.

Il testo è un inno all'amicizia e alla fantasia creatrice capace talvolta di risolvere i problemi che ci assillano quanto meno dal punto di vista psicologico.

Le favole sono ambientate in parte a Tropea con un piccolo richiamo a Vibo Valentia.