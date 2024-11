Il bergamotto è sinonimo di Calabria, è sinonimo di Reggio Calabria, dove si concentra il 90 per cento della sua produzione mondiale, per questo motivo è stato tutelato e contrassegnato con la sigla Dop. È l’agrume più richiesto al mondo, per le sue proprietà benefiche, aromatiche e cosmetiche. Denominato l’oro verde della nostra regione, possiede altissime capacità antiossidanti, contribuisce a tenere sotto controllo il colesterolo in eccesso, prevenire malattie cardiovascolari ed è un rimedio naturale dalle proprietà disinfettanti e antivirali.

Il Bergababà

La sua grande aromaticità, data prevalentemente dall’olio essenziale contenuto nella sua scorza, fa divenire il bergamotto un ingrediente molto apprezzato nelle cucine e nei laboratori dei migliori chef e pasticceri di tutto il mondo. E’ da qui che nasce infatti, attraverso la collaborazione di grandi maestri pasticceri reggini, come Angelo Musolino, l’idea di Alessandro Russo, giovane e ambizioso pasticcere vibonese, figlio d’arte e titolare di una delle più antiche pasticcerie di Vibo Valentia, la Pasticceria D’Arte, fondata dal padre Salvatore nei primi anni ‘80, di creare un prodotto unico nel suo genere, che sprigiona al palato l’essenza di Calabria, il Bergababà.

La tecnica della vasocottura

Il Bergababà è infatti realizzato con la tecnica della vasocottura, che Alessandro ha appreso dai grandi maestri della pasticceria italiana ed ha voluto subito mettere in pratica, per promuovere e far conoscere ancor di più l’agrume per eccellenza della Calabria. Attraverso la tecnica della vasocottura, il dolce viene preservato attraverso il sottovuoto e mantiene così tutte le sue proprietà organolettiche, la sua morbidezza, i suoi aromi e profumi, nel tempo.

