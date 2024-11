Fervono i preparativi in vista dell’avvio ufficiale della causa di beatificazione di Natuzza Evolo, deceduta il 1 novembre del 2009. Preceduta da una Santa messa, la cerimonia di insediamento del Tribunale diocesano deputato a istruire una formale inchiesta sulla vita, le virtù e la fama di santità della mistica di Paravati si svolgerà il prossimo 6 aprile a partire dalle ore 17 nella spianata della Villa della Gioia e non nella Cattedrale di Melito come precedentemente stabilito. È quanto concordato dal vescovo di Mileto-Nicotera-Tropea, mons. Luigi Renzo, con le autorità competenti in considerazione dell’alto numero dei fedeli che certamente accoreranno per assistere alla cerimonia.

