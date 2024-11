Continua anche questa settimana il nostro viaggio tra le località protagoniste del format Sorridi sei in Calabria in onda su LaC Tv e condotto da Cristina Iannuzzi (dal lunedì al venerdì alle ore 15).

Roccella e Siderno

Siamo stati a Roccella Jonica (QUI LA PUNTATA), Bandiera blu per il 18esimo anno consecutivo e culla della Magna Grecia.



Storia, cultura, bellezze paesaggistiche mozzafiato. Qui si erge anche il castello che appartenne alla famiglia Carafa, una roccaforte dal fascino straordinario. C'è il porto, un approdo sicuro dello Jonio, uno dei motori dell'economia del paese della Locride e ancora, Roccella è nota pure per i suoi profumi e per i suoi sapori. Nella Cascina il bergamotto è il vero protagonista di tutte le ricette e di tutti i piatti.



Ma nella Locride c'è anche una delle località più suggestive della Calabria. Bandiera blu per il 2020, siamo sulla Costa dei Gelsomini, siamo a Siderno (QUI LA PUNTATA).



Un borgo antico e caratteristico che si affaccia sul mare cristallino, Siderno è una località dalle mille sfaccettature e dai mille volti, dove le bellezze dei posti si fondono al calore e all'accoglienza dei cittadini.

Soverato e Sellia Marina

Oggi è una delle capitali del turismo nel Sud Italia. Stiamo parlando di Soverato (QUI LA PUNTATA), cittadina sulla costa jonica catanzarese. Il lungomare bellissimo, la movida che attira migliaia di turisti ogni anno, le acque del mare cristallino.



Ma non solo turismo, la Perla dello Jonio è anche storia, con i borghi, il sito archeologico. Qui c'è anche l'Ippocampo: proprio a Soverato infatti i cavallucci marini hanno trovato il loro habitat e in tantissimi si immergono per incontrarli e vivere una straordinaria esperienza.



Sorridi sei in Calabria nei giorni scorsi ha fatto tappa anche a Sellia Marina (QUI LA PUNTATA) nel golfo di Squillace, sulla Costa dei Gigli. È un importante centro turistico e balneare ma anche una terra di cultura, di storia e di... passioni. Qui ha sede il museo della Lambretta.

Divertimento assicurato all'Odissea 2000

In Calabria il divertimento per grandi e piccini è assicurato a Corigliano-Rossano (QUI LA PUNTATA), dove si trova l'Odissea 2000, uno dei parchi acquatici più grandi del Sud Italia. L’intera area ospita 2mila posti letto tra i villaggi Nausica e Itaca. 150mila presenze annue, 7000mila giornaliere nelle punte massime. 80.000 m2 di estensione - 6.000 m3 d’acqua - 4.000 metri di scivoli, uno dei quali più lungo d' Europa con i suoi 318 metri: il titano roller, alto ben 25 metri. Una realtà che costituisce motivo d’orgoglio imprenditoriale territoriale per la Calabria e per il Sud intero.

LEGGI ANCHE:

Mare, profumi, sapori: le meraviglie della regione protagoniste di Sorridi sei in Calabria