Grandi ospiti e spettacoli per le tre serate previste per la settima edizione di "Castello d'oro" 2021 nei giorni 11, 12 e 13 Agosto nel Borgo Antico di Belvedere Marittimo (Cosenza). L’evento è organizzato dall’Associazione “Comitato Rivitalizziamo il Centro Storico” in stretta collaborazione con l’Assessore del Comune di Belvedere Marittimo Francesca Impieri.

Il programma

Tre giornate all’insegna della cultura e che vedranno avvicendarsi manifestazioni con personaggi dal calibro nazionale ed internazionale, ospiti nella suggestiva cornice del castello Angioino-Aragonese. La manifestazione avrà inizio nella serata dell’11 agosto, con la rappresentazione teatrale “Il Malato Immaginario” di Molière, a cura dell’Associazione “Maschera e Volto” e del gruppo teatrale “I Baki”, note di regia di Imma Guarasci.

Nella serata del 12 agosto, ci sarà il concerto della Banda “Città di Belvedere Marittimo”. Meravigliose performances suonate all’unisono da una moltitudine di strumenti impreziosiranno, con le loro timbriche, il programma di “Castello D’Oro”. L’esibizione ncanterà il pubblico eseguendo un repertorio che offrirà un omaggio all’arte della musica, condotto magistralmente dal maestro Francesco Gagliardi.

Infine si darà il via alla serata di gala che il 13 Agosto vedrà sul palco il susseguirsi di personalità che si sono distinte in diversi ambiti e che riceveranno il Premio Castello d’Oro ed alla quale presenzierà il sindaco del comune, Vincenzo Cascini.

I premiati

Ormai giunta alla settima edizione, come ogni anno saliranno sul palco eccellenti personalità calabresi che si sono distinte in diversi ambiti. La commissione tecnica ha ufficializzato i nomi delle personalità che riceveranno l’ambito premio Castello D’oro 2021: per il giornalismo Adriana Pannitteri, per il premio speciale Donatella Gimigliano, per l’imprenditoria Maurizio Talarico, per la comunicazione social Cinghios Group, per la sostenibilità e l’ambiente la Famiglia Lancellotta, per il sociale Giusy Versace, per la sezione manageriale Pippo Cannillo, per la categoria Women Empowement Martina Rogato.

Gli ospiti

La serata, condotta dalla bellissima Veronica Maya, vedrà come testimonial Maurizio Casagrande. Tanti i nomi di rilievo presenti sul palco: Daniela Rambaldi (figlia del Premio Oscar Carlo Rambaldi), Stella Egitto (attrice emergente protagonista di molte fiction), Paolo Zanarella (il pianista fuori posto che porta la sua musica ovunque) e i Soldi Spicci (duo comico seguitissimo sui social e sul piccolo schermo) e tanto altro spettacolo.

La manifestazione Castello d’Oro, conta sempre su un partner fisso, l’orafo calabrese Michele Affidato, che in tandem con la promotrice e ideatrice dell’evento, l’Assessore Francesca Impieri, continua a dare il suo fattivo apporto allo spettacolo.

La direzione artistica è affidata ad Andrea Solano.