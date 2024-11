Una giornata alla scoperta delle tradizioni più antiche e preziose del nostro territorio: a Gerocarne, ben 50 bambini dell’Istituto Comprensivo Nicotera Costabile di Lamezia Terme, hanno trascorso la mattina del 2 aprile cimentandosi con argilla ed ingegno nella realizzazione di manufatti di terracotta. Quegli stessi manufatti, le terracotte, che da secoli vengono prodotti nel borgo del Vibonese, e che sono, oggi, l’orgoglio dell’intera comunità. Enorme l’entusiasmo mostrato dai bimbi, vasai per un giorno: ed altrettanto grande la soddisfazione espressa dal sindaco Vitaliano Papillo, primo cittadino di Gerocarne e presidente del Gal Terre Vibonesi, sempre in prima linea per promuovere le tradizioni e le peculiarità del territorio.

Una cultura da difendere

L’antico paese di montagna è stato definito da Mariella Epifanio, grande esperta di usanze calabresi, come luogo del cuore: « La Calabria più bella è qui, in un vecchio borgo, tra mattoni che hanno visto generazioni di uomini succedersi nella faticosa ma magica arte dei vasai. Un luogo da visitare», rilanciando sui social quanto già espresso in passato da Papillo. «Ben vengano i giovanissimi, i bimbi, a scoprire un paese che ha tutte le carte in regola per attirare visitatori esigenti, alla ricerca di identità territoriali autentiche e rare - ha dichiarato il primo cittadino -. Molti sono gli strumenti progettuali messi al servizio del rilancio della comunità. Investimenti, ricerca di fondi comunitari, partnership e promozione: giornate come queste, non possono che far ben sperare, per il felice esito del nostro impegno e del nostro lavoro».