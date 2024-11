Anche i tre centri calabresi in lizza per il prestigioso riconoscimento targato Rai. Sessanta quelli partecipanti da ogni angolo d’Italia

"Il borgo dei borghi - La grande sfida 2019" , partito il 22 settembre, andrà in onda ogni domenica fino al 20 ottobre alle 21 e 30 su Raitre, e vedrà come protagonisti sessanta borghi italiani, tre per ogni regione, selezionati in collaborazione con il Club de “I borghi più belli d’Italia”, costituito con il patrocinio dell’Anci (Associazione nazionale comuni italiani) e dell’Enit (Agenzia nazionale italiana del turismo). In Calabria, a contendersi il contest sono Bova, piccolo centro del Reggino, e i due paesi del Cosentino: Fiumefreddo Bruzio e Rocca Imperiale.

Il progetto

Il progetto mira a valorizzare le bellezze di questi luoghi, con uno sguardo verso la loro storia, cultura, leggende. Spazio anche all’aspetto paesaggistiico e all’arte.

Dei borghi in gara, quaranta sono alla loro prima partecipazione. Gli altri venti sono stati invece selezionati, come Fiumefreddo, tra quelli partecipanti alle precedenti edizioni - fatta eccezione per l'ultima dell'autunno scorso - tra quelli che hanno ottenuto il punteggio piu' alto tramite il televoto (in basso Fiumefreddo).

Come votare

Per votare c'è tempo fino al 17 ottobre - collegandosi al sito rai dedicato al contest e scegliendolo tra quelli in gara. Per la serata finale del 20 ottobre, invece, i sostenitori potranno votare solo tramite il televoto.

Il voto espresso dagli utenti del sito servirà ad indicare i venti borghi – uno per regione - che prenderanno parte alla serata finale in onda in diretta il 20 ottobre, quando saranno presenti due rappresentanti per ogni borgo. Alla finale accederanno i centri che, per ciascuna regione, avranno ottenuto il maggior numero di voti sul sito web dedicato (in basso Bova).

Il vincitore

Il vincitore de “Il Borgo dei Borghi– La grande sfida 2019”, sarà quello che tra i venti finalisti avrà ottenuto il maggior numero di voti, risultante dalla sommatoria del voto popolare - espresso via televoto - e del voto della giuria di esperti presenti in studio durante la puntata finale. In particolare, quello popolare varrà il 50% del totale. Il rimanente 50% sarà suddiviso tra i giurati.