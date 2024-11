Prevista il 21 settembre la prima serata di “A wine evening in Caccuri”. In scena le case vinicole più rappresentative della regione

Sotto il patrocinio dell’amministrazione comunale di Caccuri e del Consorzio di tutela dei vini Doc Ciró e Melissa, organizzata dall’associazione culturale “Arte in gioco” di Caccuri, si svolgerà in Piazza Umberto a Caccuri, la prima serata di degustazione di vini di eccellenza provenienti da tutta la Calabria. L’evento sarà dedicato alla degustazione dei vini della case vinicole più rappresentative della Regione: toccherà a sommelier professionisti il racconto dei territori e la mescita dei vini. La blues band “Quarto DiVino” di Squillace si esibirà durante la serata con pezzi dai testi ispirati dalla tradizione enogastronomica calabrese. Il Comune di Caccuri, promotore di tanti eventi dedicati alla cultura e alla memoria delle tradizioni, è anche il luogo dove si tiene da quasi un decennio il Premio letterario Caccuri, il più importante contest di Saggistica d’Italia. Di recente il comune di Caccuri è anche entrato a far parte della ristretta élite de “I borghi più belli d’Italia”. La serata del 21 settembre si inserisce nel solco degli sforzi di questa effervescente comunità per affermare definitivamente la propria natura di “borgo della Cultura”. L’appuntamento è quindi per il 21 settembre, alle ore 21.