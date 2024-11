E ieri sera, come da 20 anni a questa parte, musica e danza hanno accompagnato la consegna dei premi "Calabria che lavora".

Il galà dedicato alle eccellenze calabresi, selezionate per il loro impegno imprenditoriale e professionale, quest'anno si è svolto a villa Caleo di Gioia Tauro, e nuovamente ha avuto Valeria Marini come madrina d'eccezione. Anche la soubrette ha ricevuto un riconoscimento, direttamente dalle mani del maestro orafo Michele Affidato. Menzioni speciali inoltre per il giornalista Rai Tonino Raffa e per "Tropea borgo dell'anno".

Nella serata, presentata dall'ideatore del premio Giulio Buccinà, spazio anche per due premi alla memoria. Uno in ricordo della presidente Jole Santelli, ritirato dal consigliere regionale Domenico Giannetta, l'altro per il nostro collega Michele Porcelli, ritirato da Agostino Pantano.