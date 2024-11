Il prossimo 23 settembre alle ore 17 al Fellini di Cosenza verrà presentato alla stampa e al pubblico il volume fotografico Calabria con i miei occhi. L’evento avrà come madrina d’eccezione l’attrice Margareth Madè che, mostrando grande sensibilità, ha accettato di partecipare con entusiasmo a sostegno del progetto.

Calabria con i miei occhi nasce grazie al contributo e alla collaborazione dell’Associazione Jole Santelli con Modelli si Nasce onlus, la prima ed unica realtà associativa in Italia ad offrire percorsi formativi personalizzati che preparano i ragazzi autistici ad entrare nel mondo della moda e della pubblicità come modelli. I ragazzi e le ragazze autistici indossano abiti di fashion designer e brand emergenti quali: Beatrice Bocci Designer, Boutique Central, Hobo’s, Migale Couture, Vintage Revenge e White Official.

I modelli si raccontano e raccontano storie e luoghi di Calabria, mostrando la loro bellezza ed esaltando quella del territorio. Paesaggi del passato, tramonti mozzafiato, eccellenze della terra calabrese e luoghi ricchi di storia si uniscono e si fondono ai modelli che con i loro abiti, a volte fiabeschi e a volte irriverenti, rappresentano il futuro di una terra e di una condizione, come quella autistica, che meritano un approccio completamente diverso, scevro da diffidenza e da indifferenza. Il volume ha come partner editoriale la casa editrice Rubbettino e sarà presto disponibile online e nelle librerie. Le fotografie sono di Emanuele Tetto, fotografo di moda, dotato di grande sensibilità artistica, che, nei suoi lavori, riesce a valorizzare la personalità della persona ritratta, dando all’immagine un’intensità espressiva che travalica la fotografia e diventa ritratto d’arte