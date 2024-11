In occasione della Giornata Mondiale della Sindrome di Down alcuni ragazzi hanno collaborato con un locale servendo i clienti ai tavoli e al bancone

Anche Crotone ha celebrato la Giornata Mondiale della Sindrome di Down con una serie di iniziative che si potrarranno fino al week-end. Dopo aver allestito un gazebo sul corso cittadino destinato alla vendita di alcuni prodotti confezionati da loro stessi, i ragazzi delle associazioni “Gli altri siamo noi” e “Diversi ma uguali Kr”, si sono spostati in un pub del centro dove hanno collaborato alla riuscita di una serata, servendo i clienti ai tavoli e al bancone del bar. La si potrebbe definire una vera e propria festa dove i protagonisti sono stati proprio i ragazzi affetti da sindrome di Down, i quali si sono divertiti molto a partecipare a questa attività. Il dress-code della serata è stato incentrato su un paio di calzini spaiati: un modo originale e simpatico per far riflettere sulla diversità, ma che in fondo rappresenta l'uguaglianza di tutti.



I ragazzi sono stati molto bravi a servire le bevande, prendere le ordinazioni, sparecchiare i tavoli e mettersi in sinergia tra loro affinchè il servizio fosse impeccabile. E così è stato. Una serata diversa dalle solite, ma con un significato profondo: un cromosoma in più o in meno ci rende comunque tutti uguali.



Negli occhi dei ragazzi è stata tanta la voglia di mettersi in gioco con un'esperienza formativa e, perchè no, lavorativa. Ed è proprio in questo senso che le due associazioni incentrano le loro attività, ovvero preparare al meglio i soci al quotidiano. Nei prossimi giorni continueranno le iniziative per la Giornata Mondiale, e si concluderanno domenica con un'altra festa.