L’evento è stato pensato per coinvolgere giovani e famiglie. Il consigliere Russo: «A breve ufficializzato il patto di amicizia con Viareggio»

Tutto pronto per festeggiare l’evento più vivace e colorato dell’anno a Crosia. L’esecutivo Russo continua a promuovere e sostenere iniziative di carattere culturale e sociale, finalizzate a promuovere l’appeal del Centro storico e dell’intero territorio comunale, a sostegno di un turismo destagionalizzato, che si sviluppa lungo tutti i dodici mesi dell'anno. La manifestazione, promossa dalla parrocchia San Giovanni Battista, in partnership con l’Assessorato al turismo e spettacolo, giunta alla quinta edizione, ogni anno fa registrare presenze da record, proprio grazie alla sinergia messa in campo dall’Amministrazione comunale con le parrocchie, le associazioni e le scuole cittadine.

Festa per i giovani e le famiglie

«Una festa dedicata soprattutto ai giovani e alle famiglie – dichiara il consigliere con delega al Turismo e allo Spettacolo, Francesco Russo – che sicuramente sono i principali protagonisti delle manifestazioni previste all’interno dell’evento. E il cui coinvolgimento è dovuto soprattutto alle attività che svolgono sul territorio le Associazioni, le Parrocchie e le Scuole cittadine, che hanno il grande merito di coinvolgerli e intrattenerli contribuendo alla loro formazione anche in attività pomeridiane extrascolastiche. Siamo certi – conclude il capogruppo di Maggioranza -che questa manifestazione nei prossimi anni vedrà un graduale crescendo, alla luce del fatto che a breve sarà ufficializzato il patto di amicizia con Viareggio, Città che ha fatto del Carnevale un evento tra i più importanti d’Italia e d’Europa, con la quale auspichiamo una collaborazione nell’organizzazione delle prossime edizioni».

Il programma

Questo il programma degli eventi: domenica 11 febbraio, alle ore 15.30, sfilata con carri allegorici e maschere, verso Piazza Dante, partendo dalla delegazione municipale di Mirto, dove alle 15.00 è previsto il raduno. L’intrattenimento, presentato da Paola Madeo, prevede balli, musica e giochi e andrà avanti per tutto il pomeriggio, con il dj set Andrea Palopoli e terminerà con la premiazione. Martedì 13 febbraio alle ore 15.30 è previsto il raduno nel piazzale della Chiesa della Pietà, nel centro storico, e la sfilata in maschera verso Piazza del Popolo con il carro vincente. A seguire i festeggiamenti con musica, giochi popolari e buffet di dolci che si concluderanno con la premiazione della maschera più bella. Sarà disponibile il servizio navetta con partenza da Piazza Dante alle ore 15.