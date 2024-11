Sarà celebrata in diretta streaming dal palazzo di città con un evento online la Giornata della Memoria. L'evento sarà possibile seguirlo in diretta streaming, sulle pagine facebook del Comune di Castrovillari e dell’emittente Kontatto Radio, a partire dalle ore 19 di domani, mercoledì 27 gennaio, e vedrà la partecipazione dello storico Gianluigi Trombetti, della violinista Katia Grande, guidati dall’artista Sasà Calabrese.

Una performance tra letteratura, musica e brani storici, per rappresentare al meglio quel tempo indimenticabile, che «rilancia continuamente il valore della dignità umana a qualsiasi latitudine e in ogni connotazione». Nello specifico si parlerà del quartiere “Giudeca” nel rione "civita" e della presenza ebraica in cittò dal medioevo sino alla loro espulsione nel 1540, ma anche degli internati del campo di Tarsia nonché di quelli a confino come lo era il medico Schwarz a Castrovillari.

«Un’occasione- precisa il Sindaco, Domenico Lo Polito, annunciando l’evento- per comprendere meglio il messaggio universale della Shoah e ricordare ciò che ha devastato interiormente e fisicamente migliaia di persone, a cui era stato tolto tutto tra la guerra ed i campi di sterminio. Un modo per rilanciare, pure, il significato imprescindibile della pace, fondamentale per la crescita, più diffusa, del genere umano. Ed inoltre per meditare sulle tante testimonianze segnate dall’Olocausto ma non piegate dalla follia dell’uomo che si è fatto dio per sacrificare i propri simili a sé stesso».