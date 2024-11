VIDEO | La mostra, voluta per ricordare l'artista catanzarese famoso in tutto il mondo per il decollage, resterà aperta fino al 31 gennaio

100 anni fa da una famiglia catanzarese della media borghesia nasceva Mimmo Rotella, uno degli artisti più influenti del Novecento che con i suoi celebri decollage ha portato la Calabria nel mondo. E così per celebrare il primo centenario della nascita dell'artista catanzarese sono state organizzate una serie di iniziative in tutta Italia. Tra queste anche una mostra nella sua città natale che raccoglie opere, documenti ed elementi biografici che sottolineano il forte legame tra il maestro e la sua terra d'origine. E' la Casa della Memoria Mimmo Rotella ad ospitare la mostra, la stessa casa, in vico delle Onde su corso Mazzini, nella quale Rotella visse fino alla sua adolescenza insieme alla madre, modista di professione, famosa per i suoi cappelli apprezzati in tutta la Calabria. L'esposizione, realizzata dalla Fondazione Mimmo Rotella e dal Mimmo Rotella Institutie, con il supporto della Regione Calabria, resterà aperta al pubblico fino al 31 gennaio 2019.