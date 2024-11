16 luglio, la città di Catanzaro si ferma per rendere omaggio al suo patrono San Vitaliano. Una ricorrenza molto sentita dai fedeli che vivono questa giornata con forte devozione, prima con la santa messa e poi con la processione per le vie del centro storico. E' stato l'Arcivescovo metropolita di Catanzaro Squillace mons. Vincenzo Bertolone, presidente della Conferenza Episcopale Calabra, a presiedere la solenne concelebrazione eucaristica nella Basilica dell'Immacolata alla presenza di autorità civili e militari. Lo stesso, nel corso dell'omelia, ha invitato tutti a rispettare il prossimo sull'esempio di San Vitaliano, in un momento storico particolarmente delicato per il nostro paese e ad avere "cuori accgolienti nei confronti degli immigrati".