È una catena di solidarietà che pian piano si è allargata abbracciando tutta la città di Catanzaro e non solo. “Scatole di Natale” è l’iniziativa partita da Milano e replicata, grazie ai social, in diverse città italiane, che è arrivata anche nel capoluogo di regione grazie a Paola Scuticchio e Antonella Mancuso. Un modo semplice per regalare un sorriso a chi vive in difficoltà attraverso un pacco regalo pieno di generosità: l’obiettivo è far arrivare un dono da mettere sotto l’albero anche a chi non può permetterselo e per farlo non servono grandi cose, solo una scatola, un oggetto caldo, come una sciarpa o dei guanti, un passatempo, che può essere un giocattolo nel caso si tratti di un bambino o un libro se il destinatario è un adulto. E ancora, per completare il tutto sarà necessario inserire un dolce, un bel biglietto di auguri e specificare se la scatola è per uomo, donna o bambino.

Per un Natale solidale

A sposare l’iniziativa anche il noto attore catanzarese Enzo Colacino, che attraverso un video sui social ha deciso di lanciare il suo personale invito a quanti vorranno contribuire al raggiungimento del nobile obiettivo: «Il Natale si sta avvicinando e sarà un Natale diverso, sarà sicuramente sottotono e per tantissime persone anche triste. E allora quale migliore occasione per regalare un Natale solidale a chi sta peggio di noi». Le scatole potranno essere consegnate nei diversi punti raccolta indicate sulla pagina facebook “scatole di Natale Catanzaro” fino al 22 dicembre per essere poi consegnate ai più bisognosi grazie al contributo delle associazioni di volontariato della città. Per Antonella e Paola è il momento dunque di dimostrare a tutti quanto sia generoso il popolo calabrese: «Vogliamo lanciare una sfida ai milanesi - dicono sorridendo -: dimostriamo che al Sud siamo più grandi di cuore».