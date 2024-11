Nel corso della giornata i giovani lupetti hanno assistito a dimostrazioni pratiche e a simulazioni di intervento

Una giornata carica di entusiasmo e di adrenalina per il gruppo di scout di Satriano "Branco Vecchio Lupo delle Serre" che domenica ha fatto visita al comando provinciale dei vigili del fuoco di Catanzaro.

I giovani scout, ventilLupetti accompagnati da cinque capisquadra, dopo una breve visita alla sala operativa del 115, al parco automezzi con alcune dimostrazione pratiche nell’uso degli stessi e delle attrezzature di soccorso, hanno assistito ad una breve simulazione di intervento con tecniche Speleo Alpino Fluviali.

Con un linguaggio appropriato all'età dei piccoli visitatori, i vigili del fuoco, hanno evidenziato alcuni dei rischi che si incontrano nel nostro vivere quotidiano fornendo indicazioni utili per cercare di evitare guai e spiegando altresì che i pompieri non intervengono solo in caso di incendio ma in tantissime altre situazioni di pericolo o necessità.

l.c.