Un lavoro minuzioso quello fatto dai commercianti di Catanzaro nel periodo natalizio che per il settimo anno consecutive hanno partecipato al concorso "Vetrine in festa" indetto dalla locale Proloco che nella sala giunta della Camera di Commercio di Catanzaro ha premiato le 16 vetrine più belle: Arcade, Artsan Bio& Beauty, Casa Miglio, Cioco te cioccolateria, Farmacia Aiello, Fiò a gogò, Glamour camicie, Garden bar & tabacchi, Ida boutique, Idea verde, Medical ottica, Megna gioielleria, Nuova immagine, Orocarni, Ottica opv, Scrigno accessori.

«Abbiamo iniziato sette anni fa con poche vetrine addobbate - spiega il presidente della Procloco Catanzaro Filppo Capellupo -. Poi c'è stato un segnale forte che ha dato una gioielleria di Catanzaro lido: è stata la prima a realizzare uno spettacolo di luci in vetrina, come nelle grandi città del nord. Da lì piano piano anche gli altri hanno capito che la gente apprezza anche queste cose, non solo le luminarie del comune. Ben vengano simili iniziative che premiano il bellissimo lavoro fatto dai commercianti che ringrazio ogni anno perché rendono la nostra città sempre più appetibile. Ed è un lavoro sinergico tra istituzioni, commercianti e associazioni - ha sottolineato Capellupo -. Tutti lavoriamo per tentare di tirar fuori le cose più belle e di cose belle a Catanzaro ce ne sono tante».

Nell'ambito dell'iniziativa, alla quale hanno preso parte anche il presidente della Camera di Comemrcio di Catanzaro Danilele Rossi e gli assessori comunali al turismo e alle attività economiche Alessandra Lobello e Alessio Sculco, un premo speciale è stato conferito allo chef calabrese Paolo Dodaro che grazie alla sua determinazione e alla professionalità maturata negli anni è riuscito ad affermarsi a Shangai dove promuove i prodotti e i sapori della cucina calabrese.