Prima campanella dell'anno questa mattina per 275.748 studenti calabresi tra ansie, preoccupazioni e allo stesso tempo voglia di rimettersi a studiare. Ma ad essere emozionati per il ritorno tra i banchi non solo solo gli studenti. E così dalla scuole primarie agli istituti superiori, a vivere l'emozione del primo giorno sono anche i genitori che non rinunciano a condividere con i propri figli un momento così atteso, soprattutto per chi scrive oggi una delle pagine più significative della propria vita ed entra a scuola per la prima volta. A Catanzaro, a voler augurare un buon anno scolastico agli studenti è stato anche il sindaco della città capoluogo Sergio Abramo che ha incontrato gli alunni dell'Istituto Comprensivo Vivaldi confermando l'attenzione dell'amministrazione comunale verso le esigenze degli studenti e dell'intero sistema scolastico.