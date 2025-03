L’istituto culturale con sede a San Giovanni in Fiore ha approvato all’unanimità il documento economico. In apertura dei lavori dell'Assemblea sono stati commemorati don Carlo Arnone ed Eugene Honée

Conti in ordine e gestione trasparente e rigorosa: l’Assemblea dei Soci del Centro Internazionale di Studi Gioachimiti ha approvato all’unanimità il Conto Consuntivo relativo all’anno 2024. Per la realizzazione delle attività culturali dello scorso anno sono stati spesi 47.836,25 euro: il 45% delle risorse finanziarie è stato impiegato nella celebrazione del 10° Congresso Internazionale di Studi Gioachimiti, il 31% nella pubblicazione delle opere di Gioacchino da Fiore, il 14% per i seminari della Scuola di Formazione Gioachimita, il restante 10% per l’incremento del patrimonio bibliografico, la cura del web, utenza telefonica e piccole spese d’ufficio.

Dopo quest’altro anno ricco di eventi culturali che ha confermato il Centro Gioachimita punto di riferimento internazionale degli studi sull'Abate calabrese, l’Assemblea ha approvato il Piano triennale delle pubblicazioni e quello delle Attività formative programmate con il direttore del Comitato Scientifico Gian Luca Potestà e con Marco Rainini, curatore della Collana "Opere di Gioacchino da Fiore: testi e strumenti".

Un momento dell'Assemblea

Il piano triennale delle pubblicazioni

Il piano triennale delle pubblicazioni prevede la stampa delle seguenti opere:

- Gioacchino da Fiore, Concordia del Nuovo e dell'Antico Testamento, 2° volume, a cura di Gian Luca Potestà;

- Gioacchino da Fiore, Expositio in Apocalypsim, ediderunt Alexander Patschovsky; in coedizione con l'Istituto Storico per il Medioevo;

- Liber Figurarum, edizione critica a cura di Marco Rainini;

- Atti del 10° Congresso Internazionale di studi Gioachimiti “Gioacchino da Fiore e la Bibbia”, a cura di Dominique Poirel e Marco Rainini;

- Nuova Antologia gioachimita, a cura di Gian Luca Potestà;

- Carteggi gioachimiti, a cura di Ferrari e Lodone.

Le attività formative

Le attività formative saranno incentrate su un tema di altissimo profilo culturale: la Presentazione delle opere di Gioacchino da Fiore. Ampio spazio verrà dedicato alla divulgazione didattica: in collaborazione con gli Istituti scolastici saranno realizzati seminari riservati a studenti e docenti per la diffusione della conoscenza di Gioacchino da Fiore e del gioachimismo; sono previste attività laboratoriali di pittura riservate agli alunni per promuovere la conoscenza delle tavole del Liber Figurarum con la diffusione dei quaderni didattici pubblicati dal Centro Studi; in collaborazione con Enti locali, istituzioni culturali ed associazioni della Calabria, si svolgeranno iniziative ed attività per la diffusione della conoscenza del pensiero e della figura dell’abate calabrese.

Oltre che editore di pubblicazioni scientifiche, il Centro Studi svolge la funzione di conservazione e fruizione di un patrimonio bibliografico specializzato. Il Centro è dotato di una ricca Biblioteca specialistica facente parte del Sistema Bibliotecario Nazionale, costantemente in crescita grazie ad una mirata azione per l’incremento degli archivi mediante la raccolta in forma organica di fonti, documenti e testimonianze sulla vita, sulle opere, sui tempi di Gioacchino da Fiore, nonché sull’influsso e sulla risonanza che il pensiero gioachimita ha avuto nella storia e nella cultura nel corso dei secoli e in diverse aree geografiche, dal medioevo ai nostri tempi. È garantito il servizio al pubblico della Biblioteca del Centro, sia per quanto riguarda la consultazione che per quanto riguarda il prestito dei volumi e viene data adeguata assistenza ai laureandi di tutta Italia impegnati nell'elaborazione di tesi su Gioacchino da Fiore.

In apertura dei lavori dell'Assemblea il vicepresidente Saverio Basile ha commemorato don Carlo Arnone ed il direttore del Comitato scientifico Gian Luca Potestà ha ricordato la figura di Eugene Honée, due studiosi gioachimiti amici del Centro Studi.