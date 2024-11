Andrà in onda il prossimo 2 maggio 2019, alle ore 16, su RaiTre l'intervista del conduttore del programma televisivo Geo, Emanuele Biggi, ad Emilio Sperone, docente di Zoologia Marina del DIBEST, in merito al progetto di ricerca “Ocean”. Si tratta di un'azione mirata allo studio del comportamento e della distribuzione spazio-temporale dei Cetacei nelle acque antistanti l'isola di NosyBe in Madagascar. Partner scientifico del progetto è la società Manta Diving Nosy Be che, insieme al gruppo di ricerca di Zoologia marina del DIBEST, ha condotto lo studio sul campo col supporto della biologa marina Carlotta Barba. Da luglio ad ottobre 2018 tre studentesse del Corso di Laurea Magistrale in Biodiversità e Sistemi Naturali hanno monitorato quotidianamente il comportamento e la presenza dei grandi cetacei, soprattutto megattere, nelle acque antistanti la piccola isola malgascia. Il progetto è stato supportato dall'Ufficio Speciale Relazioni Internazionali dell'ateneo calabrese che ha gestito l'erogazione di tre borse di studio per la copertura delle spese di ricerca affrontate dalle studentesse.