Promosso da ANICA Academy e Calabria Film Commission, il percorso formativo proseguirà fino a metà novembre a Lamezia Terme, tra lezioni tecniche e laboratori dedicati ai costumi di scena

La Calabria continua a scommettere sul talento, sulla tradizione artigianale e sulle grandi potenzialità industriali del cinema. Ha preso il via lunedì 5 ottobre 2026 l'atteso percorso formativo altamente specializzato volto a forgiare le nuove figure professionali della sartoria e dei costumi per il cinema e l'audiovisivo.

Il progetto, nato dalla sinergia strategica tra ANICA Academy e la Calabria Film Commission, rappresenta un tassello fondamentale nella costruzione di una filiera cinematografica sempre più radicata e autonoma sul territorio regionale.

Il taglio del nastro e gli interventi inaugurali

A inaugurare le attività didattiche, ospitate all'interno delle aule della Film Commission a Lamezia Terme (nei pressi degli uffici INAIL), è stato lo stilista Anton Giulio Grande — che dal 2022 guida la Fondazione Calabria Film Commission, dapprima come commissario straordinario e poi come presidente, legando con la sua visione il mondo della moda a quello del cinema e della promozione culturale.

Insieme a lui, il corpo docente che accompagnerà i partecipanti lungo l'intero percorso di apprendimento, trasmettendone le competenze tecniche, artistiche e pratiche indispensabili per lavorare nei set cinematografici e televisivi. La presenza di figure di altissimo profilo testimonia la qualità dell'offerta formativa, pensata per valorizzare la grande tradizione sartoriale e metterla al servizio delle produzioni cine-televisive contemporanee.

Un'opportunità di alta formazione gratuita fino a novembre

Il corso, completamente gratuito per i partecipanti selezionati, proseguirà a ritmo serrato fino alla metà del mese di novembre. Durante le settimane di lezione, i corsisti avranno l'opportunità di confrontarsi non solo con la teoria, ma soprattutto con la pratica laboratoriale, acquisendo competenze che spaziano dalla confezione e dall'adattamento dei costumi di scena fino alla gestione del guardaroba sul set.

Con questa iniziativa, ANICA Academy e la Calabria Film Commission confermano la volontà di investire sui giovani e sulle eccellenze locali, offrendo concrete opportunità di inserimento lavorativo in un settore, quello dell'audiovisivo, in costante e straordinaria crescita nella nostra regione.