La Calabria si prepara ad affrontare una nuova fase di maltempo. La Protezione civile regionale ha diramato infatti per domani, sabato 10 ottobre, un bollettino meteo di allerta arancione su gran parte del territorio.

In particolare, sono interessate le province di Reggio Calabria, Vibo Valentia e Catanzaro, le aree tirreniche del Cosentino e il litorale ionico a sud del Crotonese. Per le altre aree ioniche della provincia di Crotone e per quelle del Cosentino è stata invece indicata un'allerta gialla.

L'allerta meteo sta già spingendo diverse amministrazioni comunali a chiudere le scuole di ogni ordine e grado.

L’elenco delle scuole chiuse domani 10 ottobre