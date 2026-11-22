La breve pausa che sta interessando la Calabria sta già per terminare. Nelle prossime ore l’arrivo di una perturbazione di origine atlantica apporterà un notevole rinforzo dei venti da quadranti occidentali: secondo gli ultimi aggiornamenti sono previste raffiche fino ai 80-100 km/h sulla fascia Tirrenica tra cui Cosentino, Lametino e tra Vibonese e Reggino con conseguente aumento del moto ondoso marino e mareggiate lungo le coste esposte.

L’attenzione più alta è attesa però lungo le aree interne e joniche della regione: qui infatti sono previste raffiche più intense e fino ai 120-130 km/h specie sui crinali dei monti e lungo le aree Joniche del Cosentino, Catanzarese e Reggino, dove non si escludono anche eventuali disagi.

L’aumento del vento però sarà accompagnato anche da locale maltempo: la perturbazione infatti apporterà piogge sparse dalla serata a partire dai settori tirrenici della regione e, entro la nottata, le precipitazioni si espanderanno anche sul resto della Calabria con piogge localmente anche moderate.