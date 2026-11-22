Il geologo del Cnr spiega i movimenti della crosta terrestre, le faglie più pericolose e i possibili maremoti. Poi il richiamo alla sicurezza degli edifici e alla necessità di conoscere i piani di emergenza

La superficie della Terra sembra ferma, ma si muove continuamente. È divisa in grandi pezzi di roccia, chiamati placche, che si spostano molto lentamente. Anche la Sicilia e la Calabria si muovono: noi non ce ne accorgiamo, ma questi movimenti possono provocare terremoti.

Ne abbiamo parlato con il geologo Carlo Tansi, primo ricercatore dell'Istituto di ricerca per la protezione idrogeologica (IRPI) del CNR ed ex direttore della Protezione civile calabrese. Il suo lavoro aiuta a capire come funziona la Terra e come proteggerci: costruendo edifici più resistenti e imparando cosa fare durante un'emergenza.

La Sicilia si avvicina davvero alle Eolie di qualche millimetro l'anno? Quanto è fedele questa immagine che circola sui social?

«Sì, ma bisogna spiegare bene che cosa significa. La parte settentrionale della Sicilia si avvicina lentamente alla zona del Mar Tirreno dove si trovano le isole Eolie. Parliamo di poco più di un millimetro l'anno: uno spostamento piccolissimo, che possiamo misurare con strumenti molto precisi.

Questo movimento è legato alla spinta tra la placca africana e quella euroasiatica. Le rocce vengono schiacciate e si deformano, un po' come un righello che si piega. Quando scattano improvvisamente lungo una frattura, chiamata faglia, fanno tremare il terreno: è il terremoto.

La Sicilia e le Eolie un giorno si toccheranno? Non possiamo saperlo guardando soltanto i movimenti di oggi. Per capire quanto sono lenti, immaginiamo uno spostamento di un millimetro e mezzo l'anno: servirebbero quasi settecento anni per percorrere un metro. Ma nel corso di milioni di anni i movimenti possono cambiare velocità e direzione».

Nel basso Tirreno le rocce vengono schiacciate, mentre nello Stretto di Messina vengono "stirate". Come è possibile?

«Immaginiamo il Mediterraneo come un grande puzzle, con pezzi che si muovono in direzioni diverse. In alcuni punti si avvicinano e si schiacciano; in altri si allontanano e il terreno si allarga lentamente.

È ciò che accade nello Stretto di Messina, dove Sicilia e Calabria tendono ad allontanarsi. Uno dei motivi è che, in profondità, una parte della placca del Mar Ionio scende sotto la Calabria e, mentre affonda, la zona in cui si piega arretra. Questo movimento contribuisce a "stirare" le rocce che stanno sopra.

Perciò possiamo trovare rocce schiacciate in una zona e rocce stirate poco lontano. Entrambi i movimenti possono far muovere le faglie e provocare terremoti».

La placca sotto il Mar Ionio continua a scendere sotto la Calabria? Che cosa c'entra con i terremoti?

«Sì, questo movimento continua. Una parte della placca sotto il Mar Ionio si piega e scende nelle profondità della Terra, sotto la Calabria. Gli scienziati chiamano questo processo subduzione.

Non possiamo vederlo direttamente, ma possiamo studiarlo usando le onde dei terremoti, un po' come i medici usano una TAC per osservare l'interno del nostro corpo.

Alcuni terremoti avvengono dentro questa placca, molto in profondità. Altri nascono sulle faglie più vicine alla superficie: molte delle grandi distruzioni del passato in Calabria sono state provocate da questi terremoti superficiali. Fanno parte della stessa grande storia della Terra, ma avvengono in luoghi e a profondità differenti».

Dopo i grandi terremoti del 1783, del 1905 e del 1908, quali faglie calabresi dobbiamo tenere più sotto controllo?

«Dobbiamo studiarle tutte: quelle dello Stretto, delle Serre, della Valle del Crati e delle altre zone della Calabria.

Non possiamo indicare con certezza la faglia dove avverrà il prossimo forte terremoto. E una zona non diventa sicura soltanto perché non trema da molto tempo.

Per decidere dove intervenire prima dobbiamo farci tre domande: quanto possono essere forti le scosse? Quanto sono resistenti gli edifici? Quante persone ci vivono o ci lavorano? Queste informazioni ci aiutano a scegliere le priorità».

Stromboli, Marsili e frane sottomarine possono provocare uno tsunami sulle coste calabresi?

«Sì, è possibile. Uno tsunami, chiamato anche maremoto, è una serie di onde provocate da un movimento improvviso di una grande quantità d'acqua. Può essere causato da un terremoto sotto il mare oppure da una grossa frana che cade in acqua o si muove sul fondo.

Il 30 dicembre 2002 una frana dello Stromboli provocò un maremoto che raggiunse anche le coste della Calabria.

Il Marsili, invece, è un grande vulcano sommerso nel Tirreno. Dobbiamo studiarlo meglio per capire se e come eventuali grandi frane potrebbero provocare un maremoto. Non abbiamo elementi per annunciare una catastrofe imminente.

Per proteggerci servono strumenti di controllo, sistemi di allarme e percorsi conosciuti per raggiungere rapidamente le zone sicure».

Lei ha guidato la Protezione civile regionale. Oggi la Calabria è pronta ad affrontare un forte terremoto?

«Per rispondere dobbiamo sapere alcune cose molto concrete: le scuole sono abbastanza resistenti? Gli ospedali riuscirebbero a curare le persone anche dopo una forte scossa? Ogni Comune ha un piano che spiega cosa fare? I cittadini lo conoscono e hanno partecipato alle esercitazioni?

Per giudicare la preparazione della Calabria serve un quadro completo e aggiornato di queste informazioni, che dovrebbe essere accessibile a tutti. Un quadro di questo tipo, purtroppo, oggi non esiste.

Quando guidavo la Protezione civile ho imparato quanto siano importanti i soccorsi. Ma dobbiamo prepararci prima: rendere più sicuri gli edifici e fare esercitazioni, proprio come quelle che si svolgono a scuola».

Che cosa può fare subito una famiglia per rendere più sicura la propria casa?

«La prima cosa è chiedere a un professionista esperto di strutture, come un ingegnere o un architetto, di controllare la sicurezza dell'edificio e, se necessario, ridurne la vulnerabilità sismica. Se si vive in un condominio, bisogna considerare tutto il palazzo, perché gli appartamenti condividono le strutture che lo tengono in piedi.

Ci sono anche piccoli accorgimenti utili: far fissare bene librerie e mobili alti, togliere gli oggetti pesanti da sopra i letti e imparare dove ripararsi durante una scossa.

Tutta la famiglia dovrebbe conoscere il piano di protezione civile del Comune e sapere dove andare dopo l'emergenza. Questi accorgimenti aiutano, ma non sostituiscono il controllo dell'edificio.

Non possiamo fermare i terremoti. Possiamo però prepararci e rendere più sicuri i luoghi in cui viviamo».