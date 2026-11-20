Dalle estorsioni ai villaggi turistici e ai supermercati fino alle assunzioni dei parenti del boss: l'inchiesta Airone svela il controllo capillare della consorteria, la gestione delle armi e la faida nei verbali dei pentiti. L’avvertimento del boss per “salvare” il suo lido: «Se non lavoro io non lavora nessuno»

Un controllo capillare che soffoca l'iniziativa economica privata, si insinua nelle controversie civili tra cittadini e impone la propria legge con l'intimidazione, le armi e il sangue. È il quadro indiziario tratteggiato dalla Procura Distrettuale Antimafia di Catanzaro ed esaminato dal giudice per le indagini preliminari Roberta Cafiero nell'ambito dell'indagine Airone sulla cosca Pane, attiva a Belcastro e con giurisdizione mafiosa estesa sui centri di Botricello, Sersale e Marcedusa.

Accanto al condizionamento delle istituzioni e all'accaparramento delle risorse pubbliche, gli atti dell'inchiesta ricostruiscono l'opprimente egemonia esercitata dal gruppo sulla vita quotidiana di imprenditori, commercianti e semplici residenti.

La mappa del pizzo e il listino prezzi imposto al bar

La capacità di penetrazione economica del clan guidato da Luigi Pane si manifestava attraverso una pressione estorsiva sistematica e diversificata.

L’inchiesta documenta come la consorteria dirigesse le proprie mire estorsive sia verso le principali strutture ricettive del litorale sia verso le catene della grande distribuzione e le attività commerciali di Belcastro e Botricello.

Il clan pretendeva il pagamento del pizzo da grandi complessi turistici come il Villaggio Turistico Marina del Marchese di Botricello e il Villaggio Turistico Nirvana di Belcastro, estendendo le richieste di estorsione anche al supermercato MD del piccolo centro del Catanzarese.

L'assoggettamento delle imprese si traduceva anche nell'imposizione di posti di lavoro a favore di familiari e persone vicine alla cosca, come avvenuto presso il supermercato Mercadò di Botricello, che sarebbe stato costretto – secondo quanto ricostruito dalla Dda di Catanzaro – ad assumere due congiunti del boss.

La Dda ricostruisce anche il controllo dei prezzi commerciali: nel Comune di Belcastro la cosca spingeva la propria ingerenza fino a stabilire ed imporre un vero e proprio listino prezzi ai bar della città, azzerando qualsiasi dinamica di libera concorrenza.

Per tutelare le attività commerciali riconducibili alla famiglia criminale (come il lido Blow Beach), il capo cosca non esitava a lanciare avvertimenti perentori agli amministratori locali per bloccare sul nascere ogni altra iniziativa balneare: «Ma voi pensate che viene un altro e fa il chiosco là sotto? Anto’ mettitelo in testa, chiaro chiaro... Non lavoro io? Non lavora nessuno!».

La “giustizia di ’ndrangheta”: l’arbitrato e il veto sui carabinieri

Uno degli elementi fondanti la forza di intimidazione del clan risiedeva nella sostituzione degli organi dello Stato con la cosiddetta "giustizia di 'ndrangheta". I cittadini di Belcastro, Sersale e Botricello si rivolgevano direttamente a Luigi Pane per dirimere controversie private, liti di vicinato o contese finanziarie.

La regia di questo arbitrato criminale vedeva la presenza attiva di Maria Grillo (compagna del boss) e di uomini di fiducia come Valentino Battigaglia o Aquino Scarpino, incaricati di portare ambasciate e comporre i contrasti sul territorio. Emblematico è il caso della gestione di una vertenza privata in cui Rodolfo Pane ribadiva con fermezza la regola fondamentale del gruppo per evitare l'attenzione delle istituzioni: «Va bene, no, però qualsiasi cosa "no carabinieri"!».

L'autorità del capoclan veniva fatta valere anche per dirimere frizioni tra consorterie limitrofe o questioni potenzialmente esplosive:

Quando Rodolfo Pane (cl. 89) aveva contratto un consistente debito per sostanze stupefacenti con due pregiudicati crotonesi, sarebbero stati Maria Grillo e Valentino Battigaglia ad attivarsi immediatamente, accompagnando Luigi Pane a Crotone per chiudere la pendenza ed evitare l'innesco di una guerra di mafia.

Nel gennaio 2023, invece, a seguito di una rissa scoppiata a Sersale con soggetti giunti da Zagarise, Luigi Pane ha fatto convocare il "contabile" della zona, Vincenzo Raffaele, redarguendolo per non essere intervenuto e pretendendo che i responsabili venissero condotti al suo cospetto per porgere formali scuse.

L’arsenale segreto e la faida: «In quel periodo tutti armati…»

Il dominio del territorio trova il suo fondamento primario nella costante disponibilità di armi da fuoco e nell'uso spietato della violenza fisica.

Dalle attività di intercettazione e dai riscontri eseguiti dai Carabinieri sono emersi molteplici episodi relativi alla detenzione di armi clandestine.

C’erano fucili da caccia e doppiette illegalmente custodi e occultati sotto i rovi o nelle abitazioni dei sodali.

E poi l’inchiesta evidenza spedizioni punitive ed erogazione di sanzioni corporali immediate: il ferimento a coltellate al petto subito da Tommaso Gualtieri ad opera del capostipite Rodolfo Pane (cl. 39); il pestaggio a sangue subito da uno spacciatore di Isola Capo Rizzuto colpevole di aver venduto droga al fratello Jons, a cui il boss ha sottratto con la forza le chiavi dell'auto per impedirgli di fuggire; e le violentissime percosse inflitte al nipote Domenico Onofrio per aver violato il codice interno del clan.

Nelle intercettazioni, la memoria storica del paese rievoca gli anni più bui della faida. Aquino Scarpino, ricordando le stagioni dei delitti di sangue in cui vennero assassinati i generi del capostipite Rodolfo Pane (cl. 39), riassumeva efficacemente la pressione dell'epoca: «In quel periodo tutti armati per queste strade...».