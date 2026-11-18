Sono 15 le persone in carcere e 6 ai domiciliari. Contestati associazione mafiosa, estorsioni, corruzione e truffe sui fondi pubblici. Sequestrati beni per 4,5 milioni di euro

Maxi operazione contro la ’ndrangheta nelle province di Catanzaro e Crotone. Dalle prime ore della mattinata, circa 170 Carabinieri del Comando provinciale di Catanzaro hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Catanzaro, su richiesta della Direzione distrettuale antimafia, nei confronti di 21 persone: 15 destinatarie della custodia cautelare in carcere e 6 degli arresti domiciliari.

In carcere

Valentino Battigaglia

Matteo Arturo Commisso (oggi Matteo Pane)

Antonio Grillo

Maria Grillo

Camillo Gualtieri

Carlo Mussari

Domenico Onofrio

Luigi Pane

Rodolfo Pane, classe '39

Rodolfo Pane, classe '89

Salvatore Pane

Vincenzo Raffaele

Giuseppe Rondinelli

Antonio Scicchitano

Michael Scumaci

Ai domiciliari

Jessica Iazzolino

Loretta Pane

Marianna Pane

Pasqualino Pisani

Antonio Torchia

Salvatore Valentino

Gli indagati sono ritenuti, a vario titolo e nella fase delle indagini preliminari, gravemente indiziati di associazione di tipo mafioso, concorso esterno in associazione mafiosa, trasferimento fraudolento di valori, autoriciclaggio, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, corruzione, falsità in atti pubblici, invasione di terreni ed edifici ed estorsione.

Contestati anche episodi di lesioni personali, violenza privata e reati in materia di armi e stupefacenti. Per alcune delle condotte viene ipotizzata l'aggravante del metodo mafioso o della finalità di agevolazione del sodalizio.

L’operazione, denominata Arione, è il risultato di una complessa attività investigativa avviata nel 2020 e coordinata dalla Dda di Catanzaro, con il supporto del Nucleo Investigativo del Comando provinciale dei Carabinieri. Le indagini si sono sviluppate attraverso intercettazioni telefoniche e ambientali, servizi di osservazione e pedinamento, acquisizioni documentali e riscontri alle dichiarazioni di diversi collaboratori di giustizia.

Secondo la ricostruzione accusatoria, accolta dal Gip ai fini cautelari, l’inchiesta avrebbe fatto emergere l’esistenza e l’operatività di un sodalizio di stampo ’ndranghetistico riconducibile a esponenti della famiglia Pane, con epicentro a Belcastro e ramificazioni nei territori di Botricello, Marcedusa e Sersale. Il gruppo avrebbe operato sotto l’influenza della locale di ’ndrangheta di Mesoraca, nel Crotonese.

L’organizzazione, secondo gli investigatori, sarebbe stata caratterizzata da una struttura verticistica e da una cassa comune, facendo leva sulla forza intimidatrice del vincolo associativo per esercitare il controllo del territorio e condizionare le attività economiche locali.

Beni intestati a prestanome e fondi pubblici

Tra gli aspetti centrali dell’inchiesta figura un presunto sistema di intestazioni fittizie di beni e attività imprenditoriali. Gli effettivi titolari, secondo l’ipotesi investigativa, avrebbero continuato a gestire imprese e terreni, intestandoli formalmente a terze persone per sottrarli alle eventuali misure di prevenzione patrimoniali.

Gli accertamenti avrebbero inoltre documentato il presunto reimpiego di proventi illeciti in attività economiche e l'acquisizione fraudolenta di contributi pubblici nel settore agricolo.

Un altro capitolo riguarda l’occupazione abusiva di circa 50 ettari di terreni appartenenti alla Provincia di Catanzaro, situati tra Belcastro e Mesoraca e concessi in comodato d’uso a un centro di ricerca. Le aree sarebbero state utilizzate da soggetti ritenuti riconducibili alla cosca per attività di coltivazione, allevamento e deposito di foraggio.

Ai domiciliari il sindaco di Belcastro Antonio Torchia

Ai domiciliari è finito anche il sindaco di Belcastro Antonio Torchia, al quale viene contestato un presunto contributo alle attività del sodalizio attraverso l'esercizio delle proprie funzioni pubbliche.

In particolare, l’attenzione degli inquirenti si sarebbe concentrata sul rilascio di una concessione demaniale marittima e su altri interventi che avrebbero favorito l’attività di uno stabilimento balneare ritenuto riconducibile a esponenti della cosca.

Sequestri per 4,5 milioni di euro

L’ordinanza ha disposto anche il sequestro preventivo di quattro attività imprenditoriali, con i rispettivi patrimoni aziendali, per un valore complessivo di circa 4 milioni di euro, oltre al sequestro di somme pari a 590.773,30 euro, indicate come presunto profitto dei reati contestati.

Nel dettaglio, i provvedimenti patrimoniali riguardano un’impresa agricola, un bar, la società che gestisce uno stabilimento balneare e un’impresa operante nel settore edile. Sotto sequestro anche un impianto di inerti a Sellia, alcuni terreni a Belcastro e i circa 50 ettari di proprietà provinciale tra Belcastro e Mesoraca.

Il valore complessivo dei sequestri preventivi eseguiti nell’ambito dell’operazione “Arione” ammonta a circa 4,5 milioni di euro.

Alle operazioni hanno preso parte anche lo Squadrone Eliportato Carabinieri Cacciatori “Calabria”, l’8° Nucleo Elicotteri di Vibo Valentia, il 14° Battaglione Carabinieri “Calabria”, i Carabinieri Forestali e le unità cinofile specializzate nella ricerca di armi, esplosivi e sostanze stupefacenti. Numerose le perquisizioni eseguite nel corso del blitz.