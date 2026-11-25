Dalla provincia di Reggio al Centro-Nord, un'organizzazione con ramificazioni nei mandamenti jonico e tirrenico. L'inchiesta della Dda, partita nel 2022, ha ricostruito traffici internazionali di droga, armi, riciclaggio e un canale di banconote false

Un'organizzazione criminale con ramificazioni in Calabria e nel Centro-Nord, capace di muovere ingenti quantitativi di cocaina attraverso canali navali, aerei e terrestri, ma anche di gestire traffici di armi, riciclaggio di denaro e un circuito di banconote contraffatte. È lo scenario ricostruito dalla Direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria nell'inchiesta che ha portato all'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 33 indagati.

L'operazione è stata eseguita dalle prime ore di questa mattina dal Raggruppamento operativo speciale dei Carabinieri, con il supporto dei Comandi provinciali di Reggio Calabria, Roma, Milano, Torino, Bologna, Arezzo, Viterbo e dello Squadrone eliportato Cacciatori Calabria. L'attività è stata coordinata dalla Dda reggina.

L'inchiesta partita nel 2022 e le ramificazioni della presunta organizzazione

Le contestazioni riguardano, a vario titolo, associazione finalizzata al traffico internazionale di stupefacenti, detenzione di armi anche da guerra, riciclaggio e ricettazione. Tutti i reati sono contestati con l'aggravante di essere stati commessi per favorire la 'Ndrangheta.

I destinatari dei provvedimenti sono associati a diverse case circondariali del territorio nazionale, mentre per uno degli indagati sono stati disposti gli arresti domiciliari.

Il procedimento investigativo, avviato dal Ros nel 2022, ha consentito di documentare l'attività del presunto sodalizio attraverso l'analisi delle chat criptate estrapolate dalla piattaforma SkyECC e una serie di attività investigative sul territorio.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, il gruppo sarebbe stato composto da soggetti riconducibili a cartelli di narcotrafficanti, espressione di diverse cosche, che avrebbero finanziato e agevolato le attività illecite. L'organizzazione avrebbe operato nei mandamenti jonico e tirrenico e nel centro della 'Ndrangheta, con una presenza attiva tra la Calabria e l'Italia centrale.

Dalla cocaina alle armi: i traffici ricostruiti dagli investigatori

Il principale ambito di attività sarebbe stato quello dell'importazione di ingenti quantitativi di cocaina, movimentati attraverso diversi sistemi di trasporto: navale, aereo e terrestre. Il raggio d'azione del sodalizio, tuttavia, non si sarebbe limitato al narcotraffico.

Gli investigatori hanno ricostruito anche un presunto circuito criminale dedicato al traffico di armi ed esplosivi, oltre a un sistema per il trasferimento di denaro all'estero con l'ausilio di soggetti di origine cinese.

Un ulteriore filone dell'inchiesta riguarda l'esistenza di un canale destinato al riciclaggio di banconote contraffatte, caratterizzate da un inchiostro antirapina. Le banconote sarebbero state sottoposte a un procedimento chimico di parziale ripulitura, una tecnica che, secondo quanto emerso dalle indagini, sarebbe stata conosciuta soltanto da pochi soggetti particolarmente inseriti nel contesto criminale.