Gli imputati dovevano rispondere, a vario titolo, dei reati di associazione mafiosa, traffico di droga, estorsioni, furto e armi
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La Corte d’Appello di Catanzaro – Antonio Battaglia presidente, Carlo Fontanazza, Paola Ciriaco a latere – ha comminato 28 condanne e deciso per due assoluzioni nei confronti degli imputati implicati nel processo Flash, istruito contro il clan degli zingari Bevilacqua-Passalacqua. Le condanne contestate a vario titolo riguardavano l’associazione mafiosa, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, estorsione, ricettazione, furto, porto e reati in materia di armi.
La Corte ha rideterminato la pena nei confronti di:
Domenico Amato, 4 anni e 571 euro di multa;
Massimo Berlingere, 12 anni, 6 mesi e 20 giorni;
Cosimo Berlingere, 4 anni e 800 euro di multa;
Giuliana Berlingere, 2 anni, 2 mesi e 20 giorni;
Ernesto Bevacqua, 11 anni, 5 mesi e 10 giorni;
Armidio Bevilacqua, 7 anni;
Fabio Bevilacqua, 7 anni, 2 mesi e 18.600 euro di multa;
Luciano Bevilacqua, difeso dall’avvocato Antonio Lomonaco, 14 anni e 4 mesi di reclusione (20 anni in primo grado);
Massimo Bevilacqua, 18 anni e 8 mesi di reclusione;
Maurizio Bevilacqua, 7 anni e 2 mesi di reclusione;
Stefania Bevilacqua, 14 anni di reclusione;
Michele Bruno, 7 anni;
Alfonso Lanatà, 7 anni e 4 mesi;
Santo Mirarchi, collaboratore di giustizia, 6 anni, 8 mesi e 10.333 euro di multa;
Antonella Passalacqua, 2 anni e 8 mesi di reclusione;
Antonio Passalacqua, 10 anni, 5 mesi e 10 giorni;
Domenico Passalacqua, classe ’73, 19 anni e 4 mesi;
Francesca Passalacqua, 9 anni e 4 mesi;
Giosuele Passalacqua, 12 anni, 10 mesi e 20 giorni;
Andrea Pelle, 7 anni;
Domenico Sacco, 4 anni e 8 mesi;
Andrea Scicchitano, 8 anni, 3 mesi e 10 giorni;
Bartolomeo Scordo, 7 anni e 4 mesi di reclusione;
Emanuel Ribecco, 5 anni, 8 mesi e 18.993 euro di multa;
Ivan Salvatore Rossello, 9 anni e 10 mesi di reclusione;
Vincenzo Talarico, un anno e 6 mesi di reclusione.
Confermate le condanne di:
Luigi Vecceloque Pereloque, 8 anni;
Luciano Abbruzzese, un anno di reclusione.
Assolti:
Angelo Tropea e Leonardo Vonella per non aver commesso il fatto.